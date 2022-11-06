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Вагомий результат. Зеленський пояснив, чому кораблі РФ не виходять у Чорне море

Фото: президент України Володимир Зеленський (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Константин Широкун

Все частіше на бойове чергування у Чорне море не виходять у кораблі-носія "Калібрів". Цей результат забезпечили українські військові.

Про це заявив президент України Володимир Зеленський, повідомляє РБК-Україна з посиланням на його відеозвернення.

"Візьміть до уваги. Все частіше з'являються повідомлення, що в Чорне море на бойове чергування не вийшов жоден носій "Калібрів". Це дуже вагомий результат, забезпечений нашими захисниками. Чим менше російського Чорноморського флоту, тим безпечніше у Чорному морі", - наголосив Президент України.

За його словами, обов'язково буде такий день, коли ЗСУ зможуть відзвітувати, що забезпечили Україні повний захист від російської загрози як на морі, так і на небі.

Нагадаємо, що за даними на неділю, 6 листопада, Росія не вивела на бойове чергування до Чорного моря жодного корабля з крилатими ракетами типу "Калібр".

При цьому днем раніше, за даними на ранок суботи, 5 листопада та п'ятниці, 4 листопада, угруповання кораблів із "Калібрами" в акваторії Чорного моря становив один корабель із 8 крилатими ракетами зазначеного типу на борту.

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