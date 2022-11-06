Весомый результат. Зеленский объяснил, почему корабли РФ не выходят в Черное море

Все чаще на боевое дежурство в Черное море не выходят в корабли-носители "Калибров". Этот результат обеспечили украинские военные.

Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский, сообщает РБК-Украина со ссылкой на его видеообращение.

"Примите во внимание. Все чаще появляются сообщения, что в Черное море на боевое дежурство не вышел ни один носитель "Калибров". Это очень весомый результат, обеспеченный нашими защитниками. Чем меньше русского Черноморского флота, тем безопаснее в Черном море", - подчеркнул президент Украины. По его словам, обязательно будет такой день, когда ВСУ смогут отчитаться, что обеспечили Украине полную защиту от российской угрозы как на море, так и на небе.