Вагомий голос. Чому українська діаспора важлива на виборах в США

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В ході візиту до США президент України Володимир Зеленський, серед іншого, зустрічався з українською діаспорою у штаті Пенсильванія. Такий крок Дональд Трамп та республіканці сприйняли як втручання у вибори. Тож РБК-Україна вирішило розібратися, яку роль насправді відіграє українська громада на виборах у США та в американській політиці в цілому.

Кількість американців, які ідентифікують себе українцями, є відносно невеликою – близько 1 мільйона. За даними щорічного опитування American Community Survey (ACS) Бюро перепису населення США, наведеними у 2019 році відомим американським демографом, автором англомовного “Атласу українців у США” Олега Воловини – це близько 0,3% населення країни. З початком повномасштабної російсько-української війни кількість українців у США збільшилась, але біженці не беруть участь у виборах, бо не мають американського громадянства.

Як відомо, для перемоги на президентських виборах у США потрібно набрати більшість голосів в окремих штатах. У переважній більшості з них домінує одна з двох головних партій США. Однак, існує кілька штатів, де позиції демократів і республіканців приблизно рівні. Такі штати називають "хиткими". Саме за них відбувається основна боротьба і часто долю виборів можуть вирішити лічені тисячі голосів. Те, що українці в деяких штатах є доволі чисельною громадою, представники якої проживають відносно компактно, може зробити їх голоси вирішальними, якраз з огляду на специфіку виборчої системи США.

Частина українців не ходить на вибори, як і інші американці. Крім того, близько 20% громади не мають права голосувати, бо ще не досягли відповідного віку. Та як зазначає Reuters, у хитких штатах Пенсільванія та Мічиган чисельність українсько-американської громади є більшою, ніж кількість голосів, які знадобилися Трампу для перемоги у 2016 році.

У вже згаданому "хиткому" штаті Пенсільванія близько 92 тис. людей ідентифікують себе як українці-американці. Є й інші дані. Місцеве медіа PennLive у 2022 році повідомляло що українська громада у штаті складає 122 тис.

У іншому "хиткому" штаті Мічиган проживає приблизно 33 тисячі американців українського походження. При цьому Трамп на попередніх виборах там переміг з відривом у всього 11 тис. голосів.

Окремих опитувань щодо політичних поглядів української громади немає, але українці раніше традиційно схилялися підтримувати республіканців, зазначає Радіо Свобода. Втім протягом останніх років їх уподобання змінюються, принаймні, коли йдеться про загальнонаціональні вибори.

Для українців у США важлива програма кандидатів щодо загальних проблемних питань – економіки, міграції, дозволів на аборти, але чи не визначальною є позиція відносно підтримки України. Саме антиукраїнська риторика Трампа останніми роками відштовхує українську громаду від нього та республіканців.

Однак, наразі ситуація складніша. Трамп на виборах 2024 року відзначається вкрай непослідовними заявами щодо України: то різко критикує українське керівництво, то зустрічається у дружній атмосфері з президентом Зеленським.

Опосередкований вплив на політиків у США

Крім президентських виборів, українська громада може впливати на американську політику і голосуванням за конгресменів.

Загалом по США принаймні в 13 виборчих округах українська громада перевищує або приблизно відповідає кількості голосів, необхідних для перемоги (від одного виборчого округу обирається один член Палати представників Конгресу США). Тому часто бажання догодити своїм виборцям є додатковою причиною, чому той чи інший конгресмен займає проукраїнську позицію.

Останнім часом серед американських політиків українського походження найбільше на слуху Вікторія Спарц, яра прихильниця Дональда Трампа та, на жаль, противниця допомоги Україні. Вона ж стала першою конгресвумен, народженою в Україні. Але Спарц радше є винятком в американському політикумі. Зрештою, вона обиралася від штату Індіана, де українська громада малочисельна.

У Конгресі США великий вплив має інша конгресвумен – Марсі Каптур. Вона протягом довгого часу виступає з ініціативами на підтримку України, зазначає професорка Національного університету "Острозька академія" Алла Атаманенко. Каптур є співголовою Українського кокусу Конгресу (віддалений український аналог – міжфракційні об'єднання у Верховній Раді). Кокус об'єднує більше 90 конгресменів.

У 2023 році Марсі Каптур офіційно стала жінкою, яка найдовше працює у Конгресі. Вона обиралася від 9 округу штату Пенсильванія, починаючи від 1982 року.

Так само деякі губернатори штатів мають українське походження. Приміром, губернатор штату Колорадо Джаред Поліс, представник третього покоління іммігрантів, які прибули до США з Польщі та України на початку 20-го століття. Після початку повномасштабного вторгнення Росії його офіс збирав допомогу Україні та займався українськими біженцями.

Родина губернатора штату Іллінойс Джей Бі Пріцкера також походить з України. Пріцкер рішуче засуджував російську агресію проти України, а Національна гвардія штату Іллінойс має тісні зв'язки із ЗСУ та навіть брала участь у тренуванні окремих підрозділів.

При написанні матеріалу використовувались статистичні дані щодо української діаспори в США, публікації Reuters, PennLive, Радіо Свобода та коментарі директорки Інституту досліджень української діаспори імені професора Любомира Винара Національного університету “Острозька академія” Алли Атаманенко.