Весомый голос. Почему украинская диаспора важна на выборах в США

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В ходе визита в США президент Украины Владимир Зеленский среди прочего встречался с украинской диаспорой в штате Пенсильвания. Такой шаг Дональд Трамп и республиканцы восприняли как вмешательство в выборы. РБК-Украина решила разобраться, какую роль на самом деле играет украинская община на выборах в США и в американской политике в целом.

Количество американцев, которые идентифицируют себя украинцами, относительно невелико – около 1 миллиона. По данным ежегодного опроса American Community Survey (ACS) Бюро переписи населения США, приведенных в 2019 году американским демографом, автором англоязычного "Атласа украинцев в США" Олегом Воловиной - около 0,3% населения страны. С началом полномасштабной российско-украинской войны количество украинцев в США увеличилось, но беженцы не участвуют в выборах, потому что у них нет американского гражданства.

Как известно, для победы на президентских выборах в США нужно набрать большинство голосов в отдельных штатах. В подавляющем большинстве из них доминирует одна из двух главных партий США. Однако существует несколько штатов, где позиции демократов и республиканцев примерно равны. Такие штаты называют "шаткими". Именно за них происходит основная борьба и часто судьбу выборов могут решить тысячи голосов. То, что украинцы в некоторых штатах - это довольно многочисленная община, представители которой проживают относительно компактно, может сделать их голоса решающими, как раз ввиду специфики избирательной системы США.

Часть украинцев не ходит на выборы, как и другие американцы. Кроме того, около 20% общины не имеют права голосовать, потому что еще не достигли соответствующего возраста. Но как отмечает Reuters, в зыбких штатах Пенсильвания и Мичиган численность украинско-американской общины больше, чем количество голосов, которые понадобились Трампу для победы в 2016 году.

В уже упомянутом "шатком" штате Пенсильвания около 92 тыс. человек идентифицируют себя как украинцы-американцы. Есть и другие данные. Местное медиа PennLive в 2022 году сообщало, что украинская община в штате составляет 122 тыс.

В другом "шатком" штате Мичиган проживает примерно 33 тысячи американцев украинского происхождения. При этом Трамп на предыдущих выборах там победил с отрывом всего 11 тыс. голосов.

Отдельных опросов о политических взглядах украинской общины нет, но украинцы раньше традиционно склонялись поддерживать республиканцев, отмечает Радио Свобода. Впрочем, в последние годы их предпочтения меняются, по крайней мере, когда речь идет об общенациональных выборах.

Для украинцев в США важна программа кандидатов по общим проблемным вопросам – экономики, миграции, разрешений на аборты, но определяющей является позиция относительно поддержки Украины. Именно антиукраинская риторика Трампа в последние годы отталкивает украинское общество от него и республиканцев.

Однако сейчас ситуация сложнее. Трамп на выборах 2024 года отмечается крайне непоследовательными заявлениями по Украине: то резко критикует украинское руководство, то встречается в дружеской атмосфере с президентом Зеленским.

Опосредованное влияние на политиков в США

Кроме президентских выборов, украинская община может влиять на американскую политику и голосованием за конгрессменов.

В целом по США, по крайней мере, в 13 избирательных округах украинская община превышает или примерно соответствует количеству голосов, необходимых для победы (от одного избирательного округа избирается один член Палаты представителей Конгресса США). Поэтому часто желание угодить своим избирателям является дополнительной причиной, почему тот или иной конгрессмен занимает проукраинскую позицию.

В последнее время среди американских политиков украинского происхождения больше всего на слуху Виктория Спарц, ярая поклонница Дональда Трампа и, к сожалению, противница помощи Украине. Она же стала первой конгрессвумен, рожденной в Украине. Но Спарц скорее исключение в американском политикуме. В конце концов, она избиралась от штата Индиана, где украинская община малочисленна.

В Конгрессе США большое влияние имеет другая конгрессвумен – Марси Каптур. Она долгое время выступает с инициативами в поддержку Украины, отмечает профессор Национального университета "Острожская академия" Алла Атаманенко. Каптур является сопредседателем Украинского кокуса Конгресса (отдаленный украинский аналог – межфракционные объединения в Верховной Раде). Кокус объединяет более 90 конгрессменов.

В 2023 году Марси Каптур официально стала женщиной, которая дольше всего работает в Конгрессе. Она избиралась от 9 округа штата Пенсильвания, начиная с 1982 года.

Также некоторые губернаторы штатов имеют украинское происхождение. К примеру, губернатор штата Колорадо Джаред Полис, представитель третьего поколения иммигрантов, прибывших в США из Польши и Украины в начале 20 века. После начала полномасштабного вторжения России его офис собирал помощь и занимался украинскими беженцами.

Семья губернатора штата Иллинойс Джей Би Прицкера также родом из Украины. Прицкер решительно осуждал российскую агрессию против Украины, а у Национальной гвардии штата Иллинойс есть тесные связи с ВСУ, она даже принимала участие в тренировке отдельных подразделений.

При написании материала использовались статистические данные по украинской диаспоре в США, публикации Reuters, PennLive, Радио Свобода и комментарии директора Института исследований украинской диаспоры имени профессора Любомира Винара Национального университета "Острожская академия" Аллы Атаманенко.