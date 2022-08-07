"Вагнеровцы" завербовали более тысячи уголовников в колониях России, - росСМИ

По информации издания, "вагнеровцы" успели посетить около 17 российских исправительных колоний в 10 регионах РФ. Информацию журналистам подтвердили заключенные, которых вербовщики хотели отправить на войну.

"Верстка" отмечает, что Россия уже создала специальную базу для подготовки уголовникам к боевым действиям, которая находится на территории исправительной колонии в Ростове-на-Дону. Там заключенных подготавливают по 20 часов в день, 4 часа отведено на сон. Первая группа, которая прошла подготовку в колонии, отправилась на фронт 20 июля.

По данным, которые авторы материала собрали у заключенных и их родственников, больше всего уголовников, согласившихся отправиться на войну против Украины, в Ярославской области - около 680 человек. При этом в Рязанской области "вагнеровцы" завербовали еще 400 человек. В Тульской и Архангельской областях решили участвовать в боевых действиях страны-агрессора 270 и 250 человек соответственно.

В процессе вербовки также принимают участие сотрудники Федеральной службы исполнения наказаний и ФСБ, они помогают "вагнеровцам" проводить беседы с заключенными. Согласившихся ЧВК проверяет на полиграфе, задаются вопросы об отношении к российской власти и о том, могут ли они сбежать в Украину.

Взамен на участие в войне заключенным обещают около 200 тысяч в месяц, выплату больничных и освобождение в случае, если они "продержатся" полгода.