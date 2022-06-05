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"Вагнеровцы" добывают в Африке золото для России, - NYT

Иллюстративное фото (Getty Images)
Автор: Иван Носальский

ЧВК "Вагнера" богатеет в Судане за счет добычи золота для Москвы. В этом им содействует Кремль.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на расследование The New York Times.

По информации издания, "вагнеровцы" во главе с российским олигархом Евгением Пригожиным тайно контролируют добычу золота в Судане.

При этом западные чиновники убеждены, что это суданское золото через различные механизмы контрабанды и отмывания средств завозят в Россию, скрытно пополняя правительственные золотовалютные резервы.

Отмечается, что еще в 2017 году тогдашний президент Судана Омар Хасан аль-Башир предложил Путину отдать месторождения полезных ископаемых под контроль РФ взамен на военную поддержку его режима российскими солдатами. Тогда Кремль принял решение направить ЧВК "Вагнера" в Судан.

Позже в Судане зарегистрировали добывающую компанию Meroe Gold, оплатившую перелеты из России в Судан геологов и специалистов по минералогии.

По данным NYT, золото, которое добывает вышеназванная компания, нелегально вывозится из Судана через территорию ОАЭ.

В апреле 2019 года в Судане произошел военный переворот. Сразу после мятежа в столицу Судана Хартум прилетел частный самолет Пригожина с несколькими чиновниками минобороны РФ. Обратно в Москву на самолете полетели представители нового режима в Судане, в частности, брат возглавившего переворот генерала Хамдана. Таким образом “вагнеровцы” начали поддерживать новый режим.

В NYT добавили, что, по мнению суданцев, которые выступают за установление демократии, именно Москва стала главным инициатором военного переворота.

"Россия поддержала переворот, чтобы украсть наше золото", - гласят плакаты на улицах городов Судана.

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МоскваКремльСуданЧВК ВагнераРоссийская ФедерацияВладимир Путин