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"Вагнерівці" добувають в Африці золото для Росії, - NYT

Ілюстративне фото (Getty Images)
Автор: Іван Носальський

ПВК "Вагнера" багатіє у Судані за допомогою видобутку золота для Москви. У цьому їм сприяє Кремль.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на розслідування The New York Times.

За інформацією журналістів, "вагнерівці" на чолі з російським олігархом Євгеном Пригожиним таємно контролюють видобуток золота у Судані.

При цьому західні чиновники переконані, що це суданське золото через різні механізми контрабанди та відмивання коштів завозять до Росії, потай поповнюючи урядові золотовалютні резерви.

Зазначається, що ще у 2017 році тодішній президент Судану Омар Хасан аль-Башир запропонував Путіну віддати родовища корисних копалин під контроль РФ в обмін на військову підтримки його режиму російськими солдатами. Тоді Кремль вирішив направити ПВК "Вагнера" до Судану.

Пізніше в Судані зареєстрували добувну компанію Meroe Gold, що оплатила перельоти з Росії до Судану геологів і фахівців з мінералогії.

За даними NYT, золото, яке видобуває вищезгадана компанія, нелегально вивозиться з Судану через територію ОАЕ.

У квітні 2019 року у Судані стався військовий переворот. Одразу після заколоту до столиці Судану Хартум прилетів приватний літак Пригожина з кількома чиновниками Міноборони РФ. Назад до Москви літаком полетіли представники нового режиму в Судані, зокрема, брат генерала Хамдана, який очолив переворот. Таким чином "Вагнерівці" почали підтримувати новий режим.

У NYT додали, що на думку суданців, які виступають за встановлення демократії, саме Москва стала головним ініціатором воєнного перевороту.

"Росія підтримала переворот, щоб вкрасти наше золото", - говорять плакати на вулицях міст Судану.

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