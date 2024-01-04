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"Вагнерівця", який воював в Україні, у Киргизстані засудили до п'яти років в'язниці

Архівне фото: "Вагнерівця", який воював в Україні, у Киргизстані засудили до п'яти років в'язниці (Getty Images)
Автор: Дмитро Браславський

Наринський обласний суд (Киргизстан) засудив до п'яти років позбавлення волі Бекназара Боругул уулу - за участь у війні в Україні у складі ПВК "Вагнера".

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на "Радіо Азаттик".

У серпні 2023 року стало відомо про затримання 27-річного жителя Наринської області, який воював в Україні у складі ПВК "Вагнера". До її лав він вступив, коли відбував покарання в одній із російських в'язниць. 

Чоловіка затримали через три тижні після повернення до Киргизстану.

У Державному комітеті національної безпеки Киргизької Республіки заявили, що розслідування ведуть за фактом участі громадянина Киргизстану у збройних конфліктах або військових діях на території іноземної держави.

У Киргизстані та Узбекистані виносять вироки учасникам війни проти України

У травні минулого року повідомлялось, що Першотравневий районний суд Бішкека засудив до 10 років позбавлення волі громадянина Киргизстану за участь у війні проти України у складі терористичного угрупування "ЛНР".

Також у Ташкентській області до п'яти років позбавлення волі засудили 38-річного узбекистанця. Він воював у лавах бойовиків "ДНР" проти України.

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