"Вагнеровца", который воевал в Украине, в Кыргызстане приговорили к пяти годам тюрьмы

В августе 2023 года стало известно о задержании 27-летнего жителя Нарынской области, который воевал в Украине в составе ЧВК "Вагнера". В ее ряды он вступил, когда отбывал наказание в одной из российских тюрем.

Мужчину задержали через три недели после возвращения в Кыргызстан.

В Государственном комитете национальной безопасности Кыргызской Республики заявили, что расследование ведется по факту участия гражданина Кыргызстана в вооруженных конфликтах или военных действиях на территории иностранного государства.

В Кыргызстане и Узбекистане выносят приговоры участникам войны против Украины

В мае прошлого года сообщалось, что Первомайский районный суд Бишкека приговорил к 10 годам лишения свободы гражданина Кыргызстана за участие в войне против Украины в составе террористической группировки "ЛНР".

Также в Ташкентской области к пяти годам лишения свободы приговорили 38-летнего узбекистанца. Он воевал в рядах боевиков "ДНР" против Украины.