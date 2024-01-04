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"Вагнеровца", который воевал в Украине, в Кыргызстане приговорили к пяти годам тюрьмы

Архивное фото: "Вагнеровца", который воевал в Украине, в Кыргызстане приговорили к пяти годам тюрьмы (Getty Images)
Автор: Дмитрий Браславский

Нарынский областной суд (Кыргызстан) приговорил к пяти годам лишения свободы Бекназара Боругул уулу - за участие в войне в Украине в составе ЧВК "Вагнера".

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на "Радио Азаттык".

В августе 2023 года стало известно о задержании 27-летнего жителя Нарынской области, который воевал в Украине в составе ЧВК "Вагнера". В ее ряды он вступил, когда отбывал наказание в одной из российских тюрем. 

Мужчину задержали через три недели после возвращения в Кыргызстан.

В Государственном комитете национальной безопасности Кыргызской Республики заявили, что расследование ведется по факту участия гражданина Кыргызстана в вооруженных конфликтах или военных действиях на территории иностранного государства.

В Кыргызстане и Узбекистане выносят приговоры участникам войны против Украины

В мае прошлого года сообщалось, что Первомайский районный суд Бишкека приговорил к 10 годам лишения свободы гражданина Кыргызстана за участие в войне против Украины в составе террористической группировки "ЛНР".

Также в Ташкентской области к пяти годам лишения свободы приговорили 38-летнего узбекистанца. Он воевал в рядах боевиков "ДНР" против Украины.

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