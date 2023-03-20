"Вагнерівців" підозрюють у вбивстві 9 громадян Китаю в ЦАР, - AP

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на AP .

За інформацією видання, рудник відкрився всього кілька днів тому. До цього невідомі озброєні люди викрали трьох громадян Китаю на заході ЦАР. Тіла вбитих під час нападу були доставили у столицю країни, місцева влада заявляє, що працює над виявленням злочинців.

Видання зазначає, що в нападі спочатку підозрювали Коаліцію патріотів за зміни, проте її речник заявив, що до стрілянини були причетні найманці з приватної військової компанії "Вагнера".

"Їхньою метою було налякати китайців, які були присутні задовго до того, як росіяни оселилися в цій частині країни”, - передає АР його слова.