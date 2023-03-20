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"Вагнерівців" підозрюють у вбивстві 9 громадян Китаю в ЦАР, - AP

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Понеділок 20 березня 2023 04:45
"Вагнерівців" підозрюють у вбивстві 9 громадян Китаю в ЦАР, - AP Фото: "Вагнер" підозрюють у вбивстві 9 громадян Китаю в ЦАР (GettyImages)
Автор: Антон Малиновський

В неділю, 19 березня, група невідомих озброєних людей напала на китайський золотий рудник у Центральноафриканській Республіці. Вбито дев’ять громадян Китаю.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на AP.

За інформацією видання, рудник відкрився всього кілька днів тому. До цього невідомі озброєні люди викрали трьох громадян Китаю на заході ЦАР. Тіла вбитих під час нападу були доставили у столицю країни, місцева влада заявляє, що працює над виявленням злочинців.

Видання зазначає, що в нападі спочатку підозрювали Коаліцію патріотів за зміни, проте її речник заявив, що до стрілянини були причетні найманці з приватної військової компанії "Вагнера".

"Їхньою метою було налякати китайців, які були присутні задовго до того, як росіяни оселилися в цій частині країни”, - передає АР його слова.

Нагадаємо, що власник групи "Вагнера" Євген Пригожин заявив про наміри набрати 30 тисяч найманців до середини травня.

Також нещодавно сейм Литви підтримав резолюцію щодо визнання російської групи "Вагнер" терористичною організацією.

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