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"Вагнеровцев" подозревают в убийстве 9 граждан Китая в ЦАР, - AP

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Понедельник 20 марта 2023 04:45
"Вагнеровцев" подозревают в убийстве 9 граждан Китая в ЦАР, - AP Фото: "Вагнер" подозревают в убийстве 9 граждан Китая в ЦАР (GettyImages)
Автор: Антон Малиновский

В воскресенье, 19 марта, группа неизвестных вооруженных людей напала на китайский золотой рудник в Центральноафриканской Республике. Убиты девять граждан Китая.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на AP.

По информации издания, рудник открылся всего несколько дней назад. До этого неизвестные вооруженные люди похитили троих граждан Китая на западе ЦАР. Тела убитых во время нападения были доставлены в столицу страны, местные власти заявляют, что работают над обнаружением преступников.

Издание отмечает, что в нападении сначала подозревали Коалицию патриотов за изменения, однако ее представитель заявил, что к стрельбе были причастны наемники из частной военной компании "Вагнера".

"Их целью было испугать китайцев, присутствовавших задолго до того, как россияне поселились в этой части страны", - передает АР его слова.

Напомним, что владелец группы "Вагнера" Евгений Пригожин заявил о намерениях набрать 30 тысяч наемников к середине мая.

Также недавно сейм Литвы поддержал резолюцию о признании российской группы "Вагнер" террористической организацией.

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