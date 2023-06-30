"Вагнерівців" немає. Череватий розповів про ситуацію на Бахмутському напрямку

Російські військове керівництво утримує потужне угруповання на Бахмутському напрямку. Водночас "вагнерівців" вже немає.

Про це розповів речник Східного угруповання військ ЗСУ Сергій Череватий в ефірі телемарафону, повідомляє РБК-Україна .

"На сьогодні на Бахмутському напрямку "вагнерівців" немає. Там є вороже угруповання доволі потужне - до 50 тисяч, більше 300 танків, понад 330 артилерійських систем і 140 реактивних систем залпового вогню", - розповів Череватий.

Як відзначив речник Східного угруповання військ, на напрямку воюють:

десантники;

піхотні підрозділи;

війська тероборони;

бойовий армійський резерв, так званий "Барс";

частини підрозділів невеликих ПВК.

За словами Череватого, для України конфлікт між різними сегментами ворожих військ дуже на руку, оскільки "невдачі ніхто не хоче ділити, тільки перемоги".

Чистки в російській армії

Після невдалої спроби заколоту в Росії, в збройних силах ворога почались масштабні чистки. Окремі Telegram-канали повідомляють про те, що слідство протягом кількох останніх днів відпрацьовує керівництво органів військового управління та командирів частин.

Відповідні чистки можуть негативно вплинути на ворога в Україні, оскільки ФСБ ймовірно почне "вставляти палиці в колеса" Міністерству оборони Росії.