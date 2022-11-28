До "вагнерівців" має бути підхід, як до терористів ІДІЛ, - глава МЗС Естонії

Європа має застосувати до приватної військової компанії "Вагнер" такий самий підхід, як і до терористів з ІДІЛ.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на інтерв'ю "Суспільному" міністра закордонних справ Естонії Урмаса Рейнсалу.

Естонський дипломат заявив, що членство у такій організації, як ПВК "Вагнер" - це кримінальне діяння, яке повинно мати відповідний статус.

"Це означає, що якщо людина їде Європою і вона причетна до діяльності ІДІЛ, або фінансує її будь-яким чином, це вже означатиме кримінальний злочин. Отож, слід заборонити їм перебувати у Європі та заморозити їхні активи. Тобто підхід має бути цілісним у тому контексті, що організації, подібні до "Вагнера", є суто терористичними”, - підкреслив очільник МЗС Естонії.

Раніше саме Урмас Рейнсалу передав до Гааги наручники для засновника ПВК "Вагнер" Євгена Пригожина. Як пояснив дипломат, це була його відповідь на "скривавлену" кувалду, яку передав до Європарламенту юрист Пригожина.