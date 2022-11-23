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Естонія заморозила активи РФ на десятки мільйонів євро: вони можуть піти на благо України

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Середа 23 листопада 2022 13:06
Естонія заморозила активи РФ на десятки мільйонів євро: вони можуть піти на благо України Фото: Естонія заморозила активи РФ на десятки мільйонів євро (Getty Images)
Автор: Руслан Гаращенко

Естонія заморозила активи росіян на десятки мільйонів євро. Наразі обговорюється можливість направити їх на благо України.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на ERR.

Зазначається, що майже всі активи пов'язані із двома російськими олігархами Андрієм Мельниченком та В'ячеславом Кантором.

За словами представника Управління фінансової розвідки Естонії Лаури Аус, порахувати точну цифру заморожених активів майже неможливо. Проте відомо, що кошти, заморожені у фінансових установах та на банківських рахунках, становлять близько 11,7 млн. євро. Ще 8,4 млн євро заморожено на авансових рахунках податково-митного департаменту.

Наразі Естонія разом із ЄС обговорюється можливість спрямувати заморожені кошти на благо України.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що Європейський Союз заморозив загалом 68 млрд євро російських активів згідно з внутрішнім документом Єврокомісії, який охоплює аспекти взаємодії ЄК з Україною.

Як повідомлялося, Євросоюз вивчає можливість направити деякі іззаморожених активів Банку Росії на відновлення України.

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