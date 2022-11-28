К "вагнеровцам" должен быть подход, как к террористам ИГИЛ, - глава МИД Эстонии

Европа должна применить к частной военной компании "Вагнер" такой же подход, как и к террористам из ИГИЛ.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на интервью "Суспільному" министра иностранных дел Эстонии Урмаса Рейнсалу.

Эстонский дипломат заявил, что членство в такой организации, как ЧВК "Вагнер" - это уголовное деяние, которое должно иметь соответствующий статус.

"Это означает, что если человек едет в Европу и он причастен к деятельности ИГИЛ, или финансирует ее каким-либо образом, это уже будет означать уголовное преступление. Поэтому следует запретить им находиться в Европе и заморозить их активы. То есть подход должен быть целостным в том контексте, что организации, подобные "Вагнеру", сугубо террористические”, - подчеркнул глава МИД Эстонии.

Ранее именно Урмас Рейнсалу передал Гааге наручники для основателя ЧВК "Вагнер" Евгения Пригожина. Как пояснил дипломат, это был его ответ на "окровавленную" кувалду, которую передал в Европарламент юрист Пригожина.