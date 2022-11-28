К "вагнеровцам" должен быть подход, как к террористам ИГИЛ, - глава МИД Эстонии

Европа должна применить к частной военной компании "Вагнер" такой же подход, как и к террористам из ИГИЛ.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на интервью "Суспільному" министра иностранных дел Эстонии Урмаса Рейнсалу.
Эстонский дипломат заявил, что членство в такой организации, как ЧВК "Вагнер" - это уголовное деяние, которое должно иметь соответствующий статус.
"Это означает, что если человек едет в Европу и он причастен к деятельности ИГИЛ, или финансирует ее каким-либо образом, это уже будет означать уголовное преступление. Поэтому следует запретить им находиться в Европе и заморозить их активы. То есть подход должен быть целостным в том контексте, что организации, подобные "Вагнеру", сугубо террористические”, - подчеркнул глава МИД Эстонии.
Ранее именно Урмас Рейнсалу передал Гааге наручники для основателя ЧВК "Вагнер" Евгения Пригожина. Как пояснил дипломат, это был его ответ на "окровавленную" кувалду, которую передал в Европарламент юрист Пригожина.
Недавно президент Эстонии Алар Карис призвал мир не бояться поражения России в войне против Украины. По его словам, НАТО нуждается в долгосрочной стратегии на фоне постоянных опасностей из-за деятельности Москвы.
Ранее РБК-Украина сообщало, что Эстония заморозила активы россиян на десятки миллионов евро, чтобы направить их в пользу Украины.
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