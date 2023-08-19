"Вагнерівці" залишають Білорусь через відсутність заробітку

Найманці ПВК "Вагнера" залишають Білорусь через відсутність заробітку. Про це свідчать дані білоруських партизанів.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Центр національного спротиву .

За даними центру, білоруське підпілля фіксує зменшення терористів з ПВК "Вагнера" на території країни з 5,8 тисячі до 4,4 тисяч.

Причиною є відсутністю фінансування зі сторони РФ. Відтак частина найманців підписала контракт і відбула в країни Африки, частина пішла у відпустку, але планує або перейти в інші терористичні структури або взагалі звільнитися.

Тим часом режим в Білорусі поки не задовольняє інструкторів з "Вагнера" своїм рівнем оплати за послуги, в результаті більшість інструкторів не планує залишатися в країні надовго.

Невдалий бунт Пригожина

Нагадаємо, наприкінці червня ватажок ПВК "Вагнера" Євгеній Пригожин намагався влаштувати бунт у Росії та відкрито виступив проти диктатора Володимира Путіна та міністра оборони Сергія Шойгу, якого він давно критикував.

Його бойовики вирушили до Москви, пройшли Ростов, Воронеж та навіть дійшли до Липецької області, але на цьому все закінчилося. Після переговорів з Олександром Лукашенком Пригожин заявив, що відводить своїх найманців, а сам їде до Білорусі.

Відомо, що частина "вагнерівців" справді виїхала до Білорусі, але, де знаходиться сам Пригожин - достеменно невідомо.

При цьому російські ЗМІ встановили, що навіть після бунту компанії Пригожина отримували від Кремля держконтракти.

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