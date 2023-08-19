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"Вагнеровцы" покидают Беларусь из-за отсутствия заработка

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Беларусь, Суббота 19 августа 2023 19:54
"Вагнеровцы" покидают Беларусь из-за отсутствия заработка Фото: "вагнеровцы" покидают Беларусь (Getty Images)
Автор: Карина Левицкая

Наемники ЧВК "Вагнера" покидают Беларусь из-за отсутствия заработка. Об этом свидетельствуют данные белорусских партизан.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Центр национального сопротивления. .

По данным центра, белорусское подполье фиксирует уменьшение террористов из ЧВК "Вагнера" на территории страны с 5,8 тысячи до 4,4 тысячи.

Причиной является отсутствие финансирования со стороны РФ. Поэтому часть наемников подписала контракт и отбыла в страны Африки, часть ушла в отпуск, но планирует либо перейти в другие террористические структуры, либо вообще уволиться.

Между тем, режим в Беларуси пока не удовлетворяет инструкторов из "Вагнера" своим уровнем оплаты за услуги, в результате большинство инструкторов не планирует оставаться в стране надолго.

Неудачный бунт Пригожина

Напомним, в конце июня главарь ЧВК "Вагнера" Евгений Пригожин пытался устроить бунт в России и открыто выступил против диктатора Владимира Путина и министра обороны Сергея Шойгу, которого он давно критиковал.

Его боевики отправились в Москву, прошли Ростов, Воронеж и даже дошли до Липецкой области, но на этом все закончилось. После переговоров с Александром Лукашенко Пригожин заявил, что отводит своих наемников, а сам уезжает в Беларусь.

Известно, что часть "вагнеровцев" действительно уехала в Беларусь, но где находится сам Пригожин - доподлинно неизвестно.

При этом российские СМИ установили, что даже после мятежа компании Пригожина получали от Кремля госконтракты.

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