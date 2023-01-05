UA

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Колонки

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Auto
+
-

Світовий автопром
Авторинок України
Електромобілі
Тест-драйви
Законодавство
Технології та інновації
Ретро
Курйози
Лайфхакі

Realty
+
-

Новобудови
Вторинний ринок
Оренда
Заміська нерухомість
Комерційна нерухомість
Місто
Регіони
Точка зору
Дизайн
Зарубіжна нерухомість

Travel
+
-

Новини авіації
Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни

"Вагнерівці" вербують на війну політичних в'язнів з Чечні, - розвідка

Фото: "вагнерівці" вербують до ПВК політв'язнів з Чечні (Getty Images)
Автор: Наталія Юрченко

Приватна військова компанія "Вагнера" почала вербувати до своїх лав в'язнів з Чечні. Більшість з них були засуджені за політичними мотивами.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву Головного управління розвідки Міноборони.

За даними розвідки, у колонії-поселенні №3 міста Аргун (Чеченська Республіка), а також у виправній колонії №2 селища Чернокозово (Наурський район Чеченської Республіки) триває процес вербування в’язнів до лав ПВК "Вагнераа".

Явище вербування почало набувати масового характеру. З обох в'язниць вже "мобілізували" близько 50 осіб. Більшість з цих в'язнів були засуджені за сфабрикованими справами.

Крім того, розвідка зазначає, що з персоналом колоній проводять роботу для запобігання витоку інформації.

Нагадаємо, за даними видання The Hill, в Україні воюють близько 50 тисяч "вагнерівців". При цьому з них лише 10 тисяч контрактників, решта - завербовані в'язні.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
ЧечняПВК ВагнераПолітв'язні в РФВійна в Україні