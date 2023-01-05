"Вагнеровцы" вербуют на войну политических заключенных из Чечни, - разведка

Частная военная компания "Вагнера" начала вербовать в свои ряды заключенных из Чечни. Большинство из них были осуждены по политическим мотивам.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление Главного управления разведки Минобороны.

По данным разведки, в колонии-поселении №3 города Аргун (Чеченская Республика), а также в исправительной колонии №2 поселка Чернокозово (Наурский район Чеченской Республики) продолжается процесс вербовки заключенных в ряды ЧВК "Вагнера".

Явление вербовки начало приобретать массовый характер. Из обеих тюрем уже "мобилизовали" около 50 человек. Большинство из этих заключенных были осуждены по сфабрикованным делам.

Кроме того, разведка отмечает, что с персоналом колоний проводят работу по предотвращению утечки информации.