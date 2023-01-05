RU

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Новости авиации
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны

"Вагнеровцы" вербуют на войну политических заключенных из Чечни, - разведка

Фото: "вагнеровцы" вербуют в ЧВК политзаключенных из Чечни (Getty Images)
Автор: Наталья Юрченко

Частная военная компания "Вагнера" начала вербовать в свои ряды заключенных из Чечни. Большинство из них были осуждены по политическим мотивам.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление Главного управления разведки Минобороны.

По данным разведки, в колонии-поселении №3 города Аргун (Чеченская Республика), а также в исправительной колонии №2 поселка Чернокозово (Наурский район Чеченской Республики) продолжается процесс вербовки заключенных в ряды ЧВК "Вагнера".

Явление вербовки начало приобретать массовый характер. Из обеих тюрем уже "мобилизовали" около 50 человек. Большинство из этих заключенных были осуждены по сфабрикованным делам.

Кроме того, разведка отмечает, что с персоналом колоний проводят работу по предотвращению утечки информации.

Напомним, по данным издания The Hill, в Украине воюют около 50 тысяч "вагнеровцев". При этом из них всего 10 тысяч контрактников, остальные - завербованные заключенные.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
ЧечняЧВК ВагнераПолитзаключенные в РФВойна в Украине