"Вагнерівці" торік у Соледарі стратили двох волонтерів із Британії, - Sky News

Двоє волонтерів із Британії в січні минулого року зникли безвісти в районі міста Соледар Донецької області. Їх могли стратити найманці ПВК "Вагнера".

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Sky News .

Йдеться про Кріса Перрі та Ендрю Бегшоу, які намагалися допомогти з евакуацією мирних жителів із міста Соледар.

Видання пише, що вони разом змогли врятувати сотні життів, витягуючи людей з-під завалів у населених пунктах Донецької області.

Волонтерів стратили "вагнерівці"

Міністерство закордонних справ Великої Британії заявляло, що волонтерів було вбито артилерійським снарядом, але сім'я Бегшоу відтоді повідомила, що результати розтину показали похмурішу правду.

"Їх стратили", - сказав батько Ендрю.

Посилаючись на патологоанатомічне дослідження Ендрю, він сказав, що результати показують, що його сина було поранено в тулуб і один раз у голову. Він назвав це "класичним стилем страти" і сказав, що люди, з якими він і його дружина Сью Бегшоу розмовляли в Україні, припускають, що це було здійснено найманцем ПВК "Вагнера".

Професор Бегшоу сказав, що рани, отримані волонтером Перрі, були "практично ідентичними".

Велику Британію закликають розслідувати можливий воєнний злочин

За кілька днів після зникнення волонтерів ватажок ПВК "Вагнера" Євген Пригожин опублікував фотографію, на якій, вочевидь, були зображені паспорти з іменами Бегшоу і Перрі.

Також родичі закликали уряд Великої Британії розслідувати, чи було скоєно воєнний злочин.

Що передувало

Головне управління Національної поліції в Донецькій області рік тому повідомляло, що поблизу Соледара зникли два британських волонтери, які вирушили в місто ще 6 січня.

Уже через кілька днів у Соледарі було знайдено тіло одного з двох британських волонтерів, які раніше зникли безвісти.

Наприкінці січня 2023 року родичі та МЗС Британії повідомили, що волонтер Крістофер Перрі та його колега Ендрю Бегшоу загинули під час спроби гуманітарної евакуації із Соледара на сході України.