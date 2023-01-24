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Британські волонтери загинули під час спроби гуманітарної евакуації із Соледару

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Україна, Вівторок 24 січня 2023 22:10
Британські волонтери загинули під час спроби гуманітарної евакуації із Соледару Фото: британські волонтери Ендрю Бегшоу та Крістофер Паррі (колаж news.sky.com)
Автор: Тетяна Зарембо

Британський волонтер Крістофер Паррі та його колега Ендрю Бегшоу загинули під час спроби гуманітарної евакуації з Соледара на сході України.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Sky News.

Про це йдеться в заяві сім'ї Крістофера Паррі, опублікованій Міністерством закордонних справ Великобританії.

"Ми ніколи не думали, що будемо прощатися з Крісом, коли на нього чекало таке насичене життя. Він був турботливим сином, фантастичним братом, найкращим другом для багатьох і люблячим коханим", - йдеться у заяві його родини.

Як розповідає видання, 28-річного Паррі востаннє бачили, коли він виїжджав із Краматорська до Соледару з 47-річним Бегшоу до втрати зв’язку цього місяця. Свідки кажуть, що вони намагалися врятувати літню жінку, коли в автомобіль потрапив артилерійський снаряд.

Sky News зазначає, що Паррі працював інженером-програмістом, любив скелелазіння, їзду на велосипеді, біг і стрибки з парашутом і хотів подорожувати світом.

"Він виїхав в Україну ще в березні, на самому початку російського вторгнення, і допоміг тим, хто найбільше потребував, врятувавши понад 400 життів і багато покинутих тварин", - підкреслюють рідні Перрі.

За даними Sky News, 47-річний Ендрю був неодруженим, але мав брата, двох сестер і сімох племінників і племінниць. Він був науковим дослідником у галузі генетики, проте з квітня минулого року працював волонтером в Україні.

"Ми прагнемо, щоб його смерть не була марною. Ми серед багатьох батьків, які сумують через смерть своїх синів і дочок. Ми закликаємо цивілізовані країни світу припинити цю аморальну війну та допомогти українцям позбавити свою Батьківщину агресора", - закликають родичі загиблих волонтерів.

Правоохоронці повідомили, що слідчо-оперативні заходи для розшуку британців ще тривають.

"Українська влада та урядовці в Новій Зеландії та Лондоні наполегливо працювали, щоб дізнатися більше деталей, але про обставини їх смерті відомо небагато", - підкреслюють рідні Паррі.


Нещодавно РБК-Україна повідомляло, що в Міністерстві закордонних справ Британії підтвердили зникнення двох британців, які працювали волонтерами в районі Донецької області. Нагадаємо, 28-річний Крістофер Паррі та 48-річний Ендрю Бегшоу працювали над евакуацією мирних жителів у деяких з найбільш зруйнованих війною районах поблизу Бахмута та Краматорська.

Пізніше ми писали, що "вагнерівці" заявили, нібито знайшли тіло одного з британських волонтерів. Проте заступник начальника відділу комунікації поліції Донецької області Олександр Полосухін сказав, що пошуки ще тривають.

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