"Вагнеровцы" в прошлом году в Соледаре казнили двух волонтеров из Британии, - Sky News

Двое волонтеров из Британии в январе прошлого года пропали без вести в районе города Соледар Донецкой области. Их могли казнить наемники ЧВК "Вагнера".

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Sky News .

Речь идет о Крисе Перри и Эндрю Бэгшоу, которые пытались помочь с эвакуацией мирных жителей из города Соледар.

Издание пишет, что они вместе смогли спасти сотни жизней, вытаскивая людей из-под завалов в населенных пунктах Донецкой области.

Волонтеров казнили "вагнеровцы"

Министерство иностранных дел Великобритании заявляло, что волонтеры были убиты артиллерийским снарядом, но семья Бэгшоу с тех пор сообщила, что результаты вскрытия показали более мрачную правду.

"Их казнили", - сказал отец Эндрю.

Ссылаясь на патологоанатомическое исследование Эндрю, он сказал, что результаты показывают, что его сын был ранен в туловище и один раз в голову. Он назвал это "классическим стилем казни" и сказал, что люди, с которыми он и его жена Сью Бэгшоу разговаривали в Украине, предполагают, что это было осуществлено наемником ЧВК "Вагнера".

Профессор Бэгшоу сказал, что раны, полученные волонтером Перри, были "практически идентичными".

Великобританию призывают расследовать возможное военное преступление

Через несколько дней после исчезновения волонтеров главарь ЧВК "Вагнера" Евгений Пригожин опубликовал фотографию, на которой, очевидно, были изображены паспорта с именами Бэгшоу и Перри.

Также родственники призвали правительство Великобритании расследовать, было ли совершено военное преступление.

Что предшествовало

Главное управление Национальной полиции в Донецкой области год назад сообщало, что вблизи Соледара исчезли два британских волонтера, отправившихся в город еще 6 января.

Уже через несколько дней в Соледаре было найдено тело одного из двух британских волонтеров, ранее пропавших без вести.

В конце января 2023 родственники и МИД Британии сообщили, что волонтер Кристофер Перри и его коллега Эндрю Бегшоу погибли во время попытки гуманитарной эвакуации из Соледара на востоке Украины.