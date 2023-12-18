"Вагнерівці" поступово повертаються на фронт та тренують російських військових (перехоплення)

За словами окупанта, їх позиції знаходяться під постійним обстрілом зі сторони ЗСУ. Багато російських військових дістають поранення або гинуть. Найбільше втрат у російській армії від стрілкової зброї та артилерії.

"Пацани їздили у Сєвєродонецьк - там ціни просто космічні на форму, на все інше. Літр води на людину дають і цю кашу-х*яшу... Прикинь, молоді гинуть, по років 20, добре там люди похилого віку йдуть - х*й з ним", - говорить росіянин.

Окрім цього він розповідає, що їх почали тренувати колишні найманці ПВК "Вагнера", які почали повертатись на фронт.

"Тут нас тренують ці хлопці, з "Вагнера". Вони повертаються вже на фронт - тут ціла рота їх вже. Розвідники та штурмовики", - каже окупант.

Найманці ПВК "Вагнера"

Нагадаємо, за даними британської розвідки, сотні бойовиків, раніше пов'язаних групою ПВК "Вагнера", почали передислокуватися в Україну окремо та невеликими групами для участі у війні у складі різних російських підрозділів.

За словами радника глави Офісу президента Михайла Подоляка, цими залишками затикають дірки на Бахмутському напрямі, а самої ПВК більше не існує.

Начальник прес-служби Східного угруповання військ ЗСУ Ілля Євлаш повідомив, що найманці ПВК "Вагнера" присутні на території Східного угруповання військ. Зараз частина найманців переукладає контракти з військовими РФ і повертається в Україну з Білорусі.

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