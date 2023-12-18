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"Вагнеровцы" постепенно возвращаются на фронт и тренируют российских военных (перехват)

Иллюстративное фото: "вагнеровцы" возвращаются на фронт и тренируют российских военных (Getty Images)
Автор: Наталья Кава

Российский военный рассказал, что к ним на фронт возвращаются бывшие наемники ЧВК "Вагнера" и тренируют их.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Главное управление разведки Минобороны.

По словам оккупанта, их позиции находятся под постоянным обстрелом со стороны ВСУ. Многие российские военные получают ранения или погибают. Больше потерь в российской армии от стрелкового оружия и артиллерии.

"Пацаны ездили в Северодонецк - там цены просто космические на форму, на все остальное. Литр воды на человека дают и эту кашу-х*яшу... Прикинь, молодые погибают, по лет 20, хорошо там пожилые люди идут - х* и с ним", - говорит россиянин.

Кроме того, он рассказывает, что их начали тренировать бывшие наемники ЧВК  "Вагнера", которые начали возвращаться на фронт.

"Здесь нас тренируют эти ребята, из "Вагнера". Они возвращаются уже на фронт - здесь целая рота их уже. Разведчики и штурмовики", - говорит оккупант.

Наемники ППК "Вагнера"

Напомним, по данным британской разведки, сотни боевиков, ранее связанных группой ППК "Вагнера", начали передислоцироваться в Украину отдельно и небольшими группами для участия в войне в составе разных российских подразделений.

По словам советника главы Офиса президента Михаила Подоляка, этими остатками затыкают дыры на Бахмутском направлении, а самой ПВК больше не существует.

Начальник пресс-службы Восточной группировки войск ВСУ Илья Евлаш сообщил, что наемники ППК "Вагнера" присутствуют на территории Восточной группировки войск. Сейчас часть наемников перезаключает контракты с военными РФ и возвращается в Украину из Белоруссии.

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