"Вагнерівці" почали вербувати жінок-в'язнів на війну проти України, - правозахисники

Керівник фонду "Русь сидящая" Ольга Романова розповіла, що ПВК "Вагнера" розпочав вербування у жінок-в'язнів російських в'язницях.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Lrt.Lt .

Вона також додала, що Русь сидящая

Нині "вагнерівці" на війну проти України почали вербувати жінок-в'язнів.

Нагадаємо, за даними західних ЗМІ бійці приватної військової компанії "Вагнера" наразі можуть становити чверть усіх російських вояків, які воюють проти України.

Крім того, ЗМІ писали, що серед "вагнерівців", які воюють в Україні, лише 20% контрактників. Решта - ув'язнені.

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