"Вагнерівці" почали вербувати жінок-в'язнів на війну проти України, - правозахисники

Керівник фонду "Русь сидящая" Ольга Романова розповіла, що ПВК "Вагнера" розпочав вербування у жінок-в'язнів російських в'язницях.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Lrt.Lt.
Нині "вагнерівці" на війну проти України почали вербувати жінок-в'язнів.
Вона також додала, що Русь сидящая
Нагадаємо, за даними західних ЗМІ бійці приватної військової компанії "Вагнера" наразі можуть становити чверть усіх російських вояків, які воюють проти України.
Крім того, ЗМІ писали, що серед "вагнерівців", які воюють в Україні, лише 20% контрактників. Решта - ув'язнені.
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