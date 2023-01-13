"Вагнеровцы" начали вербовать женщин-заключенных на войну против Украины, - правозащитники

Руководитель фонда "Русь сидящая" Ольга Романова рассказала, что ЧВК "Вагнера" начал вербовку женщин-заключенных российских тюрьмах.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Lrt.Lt.
Сейчас "вагнеровцы" на войну против Украины начали вербовать женщин-заключенных.
Она также добавила, что Русь сидящая
Напомним, по данным западных СМИ, бойцы частной военной компании "Вагнера" пока могут составлять четверть всех российских воинов, воюющих против Украины.
Кроме того, СМИ писали, что среди "вагнеровцев", воюющих в Украине, всего 20% контрактников. Остальные – заключенные.
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