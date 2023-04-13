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"Вагнерівці" намагаються впровадитися в спільноти геймерів через Discord, - голова Microsoft

Фото: президент Microsoft Бред Сміт (GettyImagеs)
Автор: Наталія Кава

ЧВК "Вагнера" та російська розвідка намагаються проникнути у спільноти геймерів за допомогою платформи соціальних мереж Discord.

Як повідомляє РБК-Україна, про це заявив президент Microsoft Бред Сміт виступаючи на саміті світової економіки Semafor.

За його словами, подібні спроби були нещодавно виявлені спеціалістами Microsoft. Сміт розповів, що росіяни використовують

Він також закликав зміцнювати кіберзахист за допомогою штучного інтелекту, посилаючись на загрозу кампаній впливу з боку інших іноземних противників, таких як Китай та Іран.

Нагадаємо, раніше ЗМІ писали, що витік секретних документів Пентагону почався саме на

Як неодавно заявив голова Пентагону Ллойд Остін, США дуже серйозно ставляться до "зливу" секретних документів, тож обіцяють "перевернути кожен камінь" аж доки не буде знайдено джерело витоку.

Натомість в Україні заявили, що "витік" секретних документів є "сумішшю правдивої та неправдивої інформації".

Додамо, що в матеріалі РБК-Україна можна дізнатися усі подробиці інциденту.

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MicrosoftВійна Росії проти УкраїниВагнерівці