"Вагнерівці" намагаються впровадитися в спільноти геймерів через Discord, - голова Microsoft

ЧВК "Вагнера" та російська розвідка намагаються проникнути у спільноти геймерів за допомогою платформи соціальних мереж Discord.

Як повідомляє РБК-Україна, про це заявив президент Microsoft Бред Сміт виступаючи на саміті світової економіки Semafor.