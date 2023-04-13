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"Вагнеровцы" пытаются внедриться в сообщества геймеров через Discord, - глава Microsoft

Фото: президент Microsoft Брэд Смит (GettyImagеs)
Автор: Наталья Кава

ЧВК "Вагнера" и российская разведка пытаются проникнуть в сообщества геймеров с помощью платформы социальных сетей Discord.

Как сообщает РБК-Украина , об этом заявил президент Microsoft Брэд Смит, выступая на саммите мировой экономики Semafor.

По его словам, подобные попытки были недавно обнаружены специалистами Microsoft. Смит рассказал, что россияне используют

Он также призвал укреплять киберзащиту посредством искусственного интеллекта, ссылаясь на угрозу кампаний влияния со стороны других иностранных противников, таких как Китай и Иран.

Напомним, ранее СМИ писали, что утечка секретных документов Пентагона началась именно на

Как недавно заявил глава Пентагона Ллойд Остин, США очень серьезно относятся к "сливу" секретных документов, поэтому обещают "перевернуть каждый камень" до тех пор, пока не будет найден источник утечки.

В Украине же заявили, что "утечка" секретных документов является "смесью правдивой и ложной информации".

Добавим, что в материале РБК-Украина можно узнать все подробности инцидента .

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