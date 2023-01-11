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"Вагнерівці" можуть становити чверть усіх солдатів РФ в Україні, - The Guardian

Ілюстративне фото: "Вагнерівці" можуть становити чверть усіх солдатів РФ в Україні (Getty Images)
Автор: Іван Носальський

Бійці приватної військової компанії "Вагнер" можуть становити чверть усіх російських вояків, які воюють проти України.

Як повідомляє РБК-Україна , про це The Guardian розповів неназваний чиновник.

"Існує реальна можливість того, що особовий склад "Вагнера" зараз становить чверть або більше російських солдатів", - заявив чиновник.

За його словами, таке співвідношення "вагнерівців" у російській армії підтверджують західні розвідники.

Також чиновник додав, що військова ефективність бійців ПВК "Вагнер" на Бахмутському напрямку все ще обмежена і темпи їхнього просування настільки повільні, що "іноді потрібно два тижні, щоб захопити один будинок".

Нагадаємо, раніше власник ПВК "Вагнер" Євген Пригожин заявляв про те, що його бійці нібито окупували Соледара Донецької області.

Пізніше спікер Східного угруповання військ Сергій Черевий наголосив, що такі заяви не відповідають дійсності.

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Донецька областьБахмутПВК ВагнераВійна Росії проти України