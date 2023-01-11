"Вагнерівці" можуть становити чверть усіх солдатів РФ в Україні, - The Guardian

"Існує реальна можливість того, що особовий склад "Вагнера" зараз становить чверть або більше російських солдатів", - заявив чиновник.

За його словами, таке співвідношення "вагнерівців" у російській армії підтверджують західні розвідники.

Також чиновник додав, що військова ефективність бійців ПВК "Вагнер" на Бахмутському напрямку все ще обмежена і темпи їхнього просування настільки повільні, що "іноді потрібно два тижні, щоб захопити один будинок".