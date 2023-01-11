"Вагнеровцы" могут составлять четверть всех солдат РФ в Украине, - The Guardian

"Существует реальная возможность того, что личный состав "Вагнера" сейчас составляет четверть или более российских солдат", - заявил чиновник

По его словам, такое соотношение "вагнеровцев" в российской армии подтверждают западные разведчики.

Также чиновник добавил, что военная эффективность бойцов ЧВК "Вагнер" на Бахмутском направлении все еще ограничена и темпы их продвижения настолько медленны, что "иногда требуется две недели, чтобы захватить один дом".