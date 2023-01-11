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"Вагнеровцы" могут составлять четверть всех солдат РФ в Украине, - The Guardian

Иллюстративное фото: "Вагнеровцы" могут составлять четверть всех солдат РФ в Украине (Getty Images)
Автор: Иван Носальский

Бойцы частной военной компании "Вагнер" могут составлять четверть всех российских солдат, которые воюют против Украины.

Как сообщает РБК-Украина, об этом The Guardian рассказал неназванный чиновник.

"Существует реальная возможность того, что личный состав "Вагнера" сейчас составляет четверть или более российских солдат", - заявил чиновник

По его словам, такое соотношение "вагнеровцев" в российской армии подтверждают западные разведчики.

Также чиновник добавил, что военная эффективность бойцов ЧВК "Вагнер" на Бахмутском направлении все еще ограничена и темпы их продвижения настолько медленны, что "иногда требуется две недели, чтобы захватить один дом".

Напомним, ранее владелец ЧВК “Вагнер” Евгений Пригожин заявлял о том, что его бойцы якобы оккупировали Соледар Донецкой области.

Позже спикер Восточной группировки войск Сергей Череватый подчеркнул, что такие заявления не соответствуют действительности.

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Донецкая областьБахмутЧВК ВагнераВойна России против Украины