Космічну компанію з Люксембурга запідозрили в допомозі "вагнерівцям"

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Euractiv .

Міністерство економіки та Міністерство закордонних і європейських справ Люксембургу подали позов проти космічної компанії через підозри у наданні нею супутникових знімків російським військовим злочинцям.

Люксембурзький інститут науки і технологій (LIST) та Університет Люксембургу офіційно призупинили співпрацю зі Spacety після санкцій США та заяв міністерств. Компанія Spacety Luxembourg SA, в свою чергу, заперечує всі звинувачення.

Повідомляється, що супутникові знімки для потреб "вагнерівців" були передачі у січні цього року.