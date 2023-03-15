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Космическую компанию из Люксембурга заподозрили в помощи "вагнеровцам"

Фото: Космическая компания Spacety Luxembourg SA (Spacety)
Автор: RBC.UA

Космическую компанию Spacety Luxembourg SA подозревают в передаче спутниковых снимков группе российских наемников из ЧВК "Вагнер".

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Euractiv .

Министерство экономики и Министерство иностранных и европейских дел Люксембурга подали иск против космической компании из-за подозрений в предоставлении ею спутниковых снимков российским военным преступникам.

Люксембургский институт науки и технологий (LIST) и Университет Люксембурга официально приостановили сотрудничество со Spacety после санкций США и заявлений министерств. Компания Spacety Luxembourg SA, в свою очередь, отрицает все обвинения.

Сообщается, что спутниковые снимки для "вагнеровцев" были передачи в январе этого года.

Российские войска продолжают атаковать Бахмут , используя для этого все имеющиеся средства. Штурмовые отряды Вагнера не оставляют попыток прорвать украинскую оборону города.

Ранее мы сообщали, что Кремль воспринимает основателя ЧВК "Вагнер" Евгения Пригожина как угрозу путешественному режиму.

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