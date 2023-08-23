"Вагнерівці" можуть намагатися виїхати з Білорусі в РФ на тлі чуток про смерть Пригожина

На тлі ймовірної смерті ватажка приватної військової компанії "Вагнера" Євгена Пригожина його соратники формують колони для виїзду з Білорусі.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Центр національного спротиву .

За даними білоруського підпілля, ввечері 23 серпня відбувається згортання частини таборів "вагнерівців" в Білорусі.

"Ймовірно колони прямують в напрямок кордону з РФ, але спецслужби Білорусі намагаються перешкоджати виїзду автомобільної техніки найманців", - додали у ЦНС.

Більше ніякої додаткової інформації не наводиться.

Аварія літака у Тверській області

Нагадаємо, сьогодні в мережі почали масово поширювати відео падіння літака у Тверській області Росії. Пізніше з'ясувалося, що це був бізнес-джет Embraer Legacy 600, на борту якого було десять осіб. Усі вони загинули.

При цьому Telegram-канали розповсюджували інформацію про те, що літак належить засновнику ПВК "Вагнера" Євгену Пригожину. Він нібито вважався пасажиром. Пізніше повідомлялось, що Пригожин загинув внаслідок авіакатастрофи.

Також у Білорусі сьогодні, 23 серпня, приземлився військово-транспортний літак Росії Іл-76. Його там фіксують вперше за місяць.

Більш детально про те, хто такий Пригожин і як він "піднявся" на війні проти України, можете дізнатися в матеріалі РБК-Україна.