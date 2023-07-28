ua en ru
Пт, 28 липня News Daily Styler Travel
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни
News Новини України Війна Росії з Україною Коронавірус Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Енергетика Інфраструктура Hi-tech Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Lite Auto Realty
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори
Travel Біженцям Новини авіації Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Точки зору

"Вагнерівці" готують провокації з мігрантами на кордоні Євросоюзу та Білорусі, - ЦНС

Новость на русском →
Білорусь, П'ятниця 28 липня 2023 22:44
"Вагнерівці" готують провокації з мігрантами на кордоні Євросоюзу та Білорусі, - ЦНС Фото: Ілюстративне фото (Getty Images)
Автор: Дмитро Браславський

Приблизно 100 "вагнерівців" у Білорусі планують влаштувати провокації на кордоні з Польщею та Литвою.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Центр національного спротиву.

У Гродно (Білорусь) у район "Сувальського коридору" прибули 100 "вагнерівців".

Зазначається, що основна маса новоприбулих терористів має досвід контрабандної діяльності та перевезення нелегальних мігрантів.

"Вони проводять підготовку для розхитування прикордоння Польщі і Литви", - повідомили у ЦНС.

Також повідомляється, що для прикриття вони отримують форму білоруських прикордонників, й під виглядом білоруських службовців будуть супроводжувати біженців в їх спробах перетнути кордон.

"Вагнерівці" в Білорусі

Після невдалого заколоту лідера ПВК "Вагнера" Євгена Пригожина частину найманців було вирішено відправити до Білорусі.

Зараз там перебуває понад 3,5 тисячі "вагнерівців". 20 липня стало відомо, що білоруські спецназівці та найманці проведуть спільні навчання.

При цьому Польща очікує на певні провокації з боку Росії, тому передислокувала військових із західної частини країни на схід.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Білорусь ПВК Вагнера Евросоюз
NEWS
Зеленський різко відреагував на удар росіян по Дніпру: ця сволота відповідатиме
Зеленський різко відреагував на удар росіян по Дніпру: ця сволота відповідатиме
DAILY
Мамука Мамулашвілі: Україна дала можливість грузинам помститися за своїх батьків
Юлія Акимовакоресподент РБК-Україна Мамука Мамулашвілі: Україна дала можливість грузинам помститися за своїх батьків