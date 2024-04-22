"Вагнерівці" в Білорусі проводять навчання для курсантів. ЦНС розповів деталі
Найманці з колишньої приватної військової компанії "Вагнера" в Білорусі займаються навчанням місцевих курсантів з університету.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Центр національного спротиву.
Зазначається, що "вагнерівці" провели навчання на військовому стрільбищі "Борщівка" Річицького району Гомельської області.
На них курсантів військово-транспортного факультету Білоруського державного університету транспорту вчили стріляти з АК-74.
Центр національного опору пояснює, що режим диктатора Олександра Лукашенка проводить послідовну політику мілітаризації власного населення.
ПВК "Вагнера" і Білорусь
"Вагнерівці" перебралися в Білорусь минулого року, коли ватажок ПВК Євген Пригожин намагався провести заколот у РФ. Пізніше літак із Пригожиним вибухнув у Росії й офіційна влада в Москві визнала його загиблим.
Найманців із ПВК почали вербувати до лав Росгвардіі, проте британська розвідка в лютому повідомляла, що в Білорусі залишається менше тисячі бойовиків ПВК "Вагнера".
Пізніше стало відомо, що частина найманців ПВК "Вагнера", які перебувають у Білорусі, могла бути перекинута в російське місто Ростов-на-Дону.
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