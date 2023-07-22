"Вагнерівці" у Білорусі. Подоляк не виключає провокацій біля кордонів країн НАТО

"Зрозуміло, що найманці "Вагнера" не зможуть сидіти без роботи в наметових містечках у Білорусі: для підтримання боєздатності їм потрібні регулярна участь у бойових діях і "солодкі" фінансові потоки. У цьому питанні простір для маневрів у Пригожина невеликий", - зазначив Подоляк.

На його думку, вилазки ДРГ до кордонів України - невдячна справа для "вагнерівців", оскільки там на них чекають українські прикордонники та укріплені рубежі.

"Інша річ - прикордоння Польщі та країн Балтії, зокрема такий спокусливий для Росії Сувальський перешийок. Гібридна агресія Росії щодо НАТО за допомогою "сірих чоловічків" якнайкраще відповідає стратегії підвищення ставок для тиску на союзників, щоб вплинути на підтримку України", - підкреслив радник голови ОП.

Подоляк вважає, що неготовність країн НАТО дати відсіч Росії сприймається Москвою як "живильна сила для провокацій".

За його словами, у цій ситуації можливе лише одне рішення - посилення військової підтримки України, яка "сьогодні буквально забезпечує спокій у Європі".

"Звичайно, Східна Європа це і так чудово знає. Але що далі інші столиці розташовані від Росії, то частіше іноді доводиться про це нагадувати", - заявив Подоляк.

"Вагнерівці" у Білорусі

Нагадаємо, після невдалого заколоту ватажка ПВК "Вагнера" Євгенія Пригожина частина його бойовиків прибула до Білорусі. За попередніми даними, кількість "вагнерівців" у Білорусі вже налічує декілька тисяч.

Вони розташовуються у наметовому містечку біля військової бази Осиповичі. Там помітили і Пригожина.

Українські прикордонники наголошують, що поки ПВК "Вагнера" у Білорусі не становить загрози для України, але не виключаються провокації.

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