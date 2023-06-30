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"Вагнерівці" в Білорусі: Наєв відповів, чи є загроза наступу ворога з півночі

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П'ятниця 30 червня 2023 17:14
"Вагнерівці" в Білорусі: Наєв відповів, чи є загроза наступу ворога з півночі Фото: Сергій Наєв, командувач Об'єднаних сил ЗСУ (facebook.com/JointForcesCommandAFU)
Автор: Іван Носальський

Українські військові поки що не фіксують загрозу наступу російських окупантів з північного напрямку на тлі переміщення в Білорусь "вагнерівців".

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву командувача Об'єднаних сил ЗСУ генерала-лейтенанта Сергія Наєва.

"Наразі у смузі відповідальності Північного угруповання військ безпосередньої загрози наступальних дій наземних сил для України з боку Білорусі та Росії немає. Однак, у разі зростання рівня загроз передбачено нарощування сил та засобів, а також інші практичні заходи щодо підвищення оборонних здібностей угруповання" , - наголосив генерал-лейтенант.

Наєв зазначив, що українська розвідка не припиняє своєї роботи з отримання інформації. При цьому відстежувати дії ворога допомагають іноземні партнери.

За його словами, командування поступово збільшує оборонні можливості на північному напрямку та займається підвищенням навичок особового складу.

"Особовий склад злагоджений, а командири знають, як правильно управляти підлеглими і як чинити у разі необхідного посилення", - уточнив Наєв.

Переміщення "вагнерівців" в Білорусь

Зазначимо, минулого тижня засновник ПВК "Вагнера" Євген Пригожин разом зі своїми найманцями здійснив провальну спробу держперевороту в Росії.

Але "вагнерівці" змогли уникнути покарання, у Кремлі дали їм шанс "піти до Білорусі". Нещодавно про приїзд до РБ Пригожина заявляв білоруський диктатор Олександр Лукашенко.

При цьому в ЗМІ почала з'являтись інформація про обладнання таборів для "вагнерівців" у Білорусі. Інформації про те, що вони вже знаходяться на території країни, наразі немає.

Нагадаємо, сьогодні на засіданні Ставки верховного головнокомандувача генералу Валерію Залужному та Наєву доручили посилити північний напрямок на тлі можливого переміщення "вагнерівців" в Білорусь.

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