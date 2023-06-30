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"Вагнеровцы" в Беларуси: Наев ответил, есть ли угроза наступления врага с севера

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Пятница 30 июня 2023 17:14
"Вагнеровцы" в Беларуси: Наев ответил, есть ли угроза наступления врага с севера Фото: Сергей Наев, командующий Объединенными силами ВСУ (facebook.com/JointForcesCommandAFU)
Автор: Иван Носальский

Украинские военные пока не фиксируют угрозу наступления российских оккупантов с северного направления на фоне перемещения в Беларусь "вагнеровцев".

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление командующего Объединенными силами ВСУ генерала-лейтенанта Сергея Наева.

"В настоящее время в полосе ответственности Северной группировки войск непосредственной угрозы наступательных действий наземных сил для Украины со стороны Беларуси и России нет. Однако, в случае роста уровня угроз, предусмотрено наращивание сил и средств, а также другие практические меры по повышению оборонных способностей группировки", - подчеркнул генерал-лейтенант.

Наев отметил, что украинская разведка не прекращает свою работу по получению информации. При этом отслеживать действия врага помогают и иностранные партнеры.

По его словам, командование постепенно увеличивает оборонные возможности на северном направлении и занимается повышением навыков личного состава.

"Личный состав слажен, а командиры знают, как правильно управлять подчиненными и как поступать в случае необходимого усиления", - уточнил Наев.

Перемещение "вагнеровцев" в Беларусь

Отметим, на прошлой неделе основатель ЧВК "Вагнера" Евгений Пригожин вместе со своими наемниками совершил провальную попытку госпереворота в России.

Но "вагнеровцы" смогли избежать наказания, в Кремле дали им шанс "уйти в Беларусь". Недавно о приезде в РБ Пригожина заявлял белорусский диктатор Александр Лукашенко.

При этом в СМИ начала появляться информация об оборудовании лагерей для "вагнеровцев" в Беларуси. Информации о том, что они уже находятся на территории страны, пока нет.

Напомним, сегодня на заседании Ставки верховного главнокомандующего генералу Валерию Залужному и Наеву поручили усилить северное направление на фоне возможного перемещения "вагнеровцев" в Беларусь.

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