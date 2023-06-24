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"Вагнеровцы" взяли под контроль военные объекты Воронежа, - Reuters

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Суббота 24 июня 2023 10:24
"Вагнеровцы" взяли под контроль военные объекты Воронежа, - Reuters Фото: Евгений Пригожин, основатель ЧВК "Вагнера" (росСМИ)
Автор: Сергей Пышкин

ЧВК "Вагнера", основателем которой является Евгений Пригожин, вошла в Воронеж. Наемники взяли под контроль все военные объекты в городе.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters.

Как пишет издание, о входе в город сообщили сами же наемники, а также некоторые пророссийские Telegram-каналы. Официального подтверждения этому пока что нет.

О захвате военных объектов изданию сообщили источники в российских спецслужбах.

Как и в Москве, и Подмосковье, в Воронежской области также была объявлена так называемая "контртеррористическая операция".

"Губернатор Воронежской области Александр Гусев тем временем ничего не сообщает о захвате военных объектов. В последнем его сообщении говорится о помощи автомобилистам, которые стоят в пробках на трассе "Дон". Движение по этой дороге сейчас перекрыто", - пишет издание.

Бунт Пригожина

Глава ЧВК "Вагнера" Евгений Пригожин обвинил российскую армию в ударе по тыловым позициям его наемников, в результате чего было много погибших. После этого он объявил о "походе" на Ростов-на-Дону, чтобы "разобраться с беззаконием в армии".

После захвата Ростова, Пригожин заявил об сбитии 3 вертолетов российской армии. По его словам, "вагнеровцы" будут идти в Москву, пока им не выдадут министра обороны Сергея Шойгу и главу Генштаба Валерия Герасимова.

Как отметил советник главы Офиса президента Михаил Подоляк, бунт Пригожина завершится поражением одной из сторон, поскольку договориться уже не получится.

Все, что известно на данный момент о демарше Пригожина –читайте в материале агентства.

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