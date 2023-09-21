"Вагнер" йде з Сирії. Іран може використати це собі на користь, - ISW

Російська приватна військова компанія "Вагнера" покидає свої позиції в Сирії. Іран може скористатись цим, щоб розширити свій контроль над регіоном.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Інститут вивчення війни (ISW).
Аналітики пишуть, що ще 27 серпня Міноборони РФ наказало "Вагнеру" в Сирії покинути країну, або ж приєднатись до збройних сил РФ. Наразі в країні понад 1500 "вагнерівців" та ще близько 3000 сирійців працюють на ПВК. Російські військові блогери заявляли, що найманцям вигідніше передати свої активи Ірану, аніж російському МО.
Росія зберігає вплив на країни Африки за допомогою пропаганди та бойовиків ПВК "Вагнера". Наприклад, в Судані найманців підозрюють у передачі озброєнь Силам швидкого реагування, які вже кілька місяців воюють з регулярною армією країни.
А днями CNN опублікувало матеріал, в якому допускає, що Україна може бути причетна до атак на сили СШР. В ГУР заявили, що "не можуть ані підтвердити, ані спростувати" цю заяву.
Крім цього, частина найманців, яких перекинули до Білорусі, вирішила підписати контракти та виїхати до Африки через відсутність фінансування з боку РФ. Центр нацспротиву повідомляв, що вони направляться в Лівію, Судан, Нігер, Малі, ЦАР та інші.
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