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"Вагнер" уходит из Сирии. Иран может использовать это себе на пользу, - ISW

Фото: Иран может перехватить собственность над позициями "Вагнера" в Сирии (GettyImages)
Автор: Антон Малиновский

Российская частная военная компания "Вагнера" покидает свои позиции в Сирии. Иран может воспользоваться этим, чтобы расширить контроль над регионом.

Об этом сообщает РБК-Украина с ссылкой на Институт изучения войны (ISW).

Аналитики пишут, что еще 27 августа Минобороны РФ приказало "Вагнеру" в Сирии покинуть страну, или же присоединиться к вооруженным силам РФ. В настоящее время в стране более 1500 "вагнеровцев" и еще около 3000 сирийцев работают на ЧВК. Российские военные блоггеры заявляли, что наемникам выгоднее передать свои активы Ирану, чем российскому МО.

"Вагнеровцы" в Африке

Россия сохраняет влияние на страны Африки посредством пропаганды и боевиков ППК "Вагнера". Например, в Судане наемников подозревают в передаче вооружений Силам быстрого реагирования, уже несколько месяцев воюющих с регулярной армией страны.

На днях CNN опубликовало материал, в котором допускает, что Украина может быть причастна к атакам на силы СШР. В ГУР заявили, что "не могут ни подтвердить, ни опровергнуть" это заявление.

Кроме этого, часть наемников, переброшенных в Беларусь, решила подписать контракты и уехать в Африку из-за отсутствия финансирования со стороны РФ. Центр нацсопротивления сообщал, что они отправятся в Ливию, Судан, Нигер, Мали, ЦАР и другие.

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ВагнеровцыЧВК ВагнераИранВойна в Сирии