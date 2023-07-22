"Вагнер" більше не воює в Україні, - Білий дім

Бойовики приватної військової компанії "Вагнер" більше не воюють в Україні.
Про це заявив радник Білого дому з національної безпеки Джейк Салліван, передає РБК-Україна з посиланням на Sky News.
Зазначається, що Салліван заявив це на Аспенському безпековому форумі після того, як в мережі з'явились кадри бойовиків групи "Вагнера" в Білорусі. Також видання пише, що у відео, опублікованому засновником ПВК Євгеном Пригожиним, викликають занепокоєння його слова про інструктування білоруської армії.
Після невдалого демаршу Пригожина його самого та частину бойовиків відправили до Білорусі. 18 липня "Білоруський Гаюн" заявляли про 2 тисячі "вагнерівців" на території РБ, а наступного дня стало відомо про прибуття дев'ятої колони.
Крім цього, у Білорусі пройдуть спільні навчання спецназу та "вагнерівців" біля кордону з Польщею. В ГУР МО України заявляли, що найманці не складають загрози для нашої держави і будуть, в основному, займатись інструктажем білоруської армії.
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