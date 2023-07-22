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"Вагнер" більше не воює в Україні, - Білий дім

Фото: "Вагнер" більше не воює в Україні (GettyImages)
Автор: Антон Малиновський

Бойовики приватної військової компанії "Вагнер" більше не воюють в Україні.

Про це заявив радник Білого дому з національної безпеки Джейк Салліван, передає РБК-Україна з посиланням на Sky News.

Зазначається, що Салліван заявив це на Аспенському безпековому форумі після того, як в мережі з'явились кадри бойовиків групи "Вагнера" в Білорусі. Також видання пише, що у відео, опублікованому засновником ПВК Євгеном Пригожиним, викликають занепокоєння його слова про інструктування білоруської армії.

"Вагнер" в Білорусі

Після невдалого демаршу Пригожина його самого та частину бойовиків відправили до Білорусі. 18 липня "Білоруський Гаюн" заявляли про 2 тисячі "вагнерівців" на території РБ, а наступного дня стало відомо про прибуття дев'ятої колони.

Крім цього, у Білорусі пройдуть спільні навчання спецназу та "вагнерівців" біля кордону з Польщею. В ГУР МО України заявляли, що найманці не складають загрози для нашої держави і будуть, в основному, займатись інструктажем білоруської армії.

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ПВК ВагнераВагнерівці