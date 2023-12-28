Вагання з допомогою Україні поставлять Росію в набагато краще становище, - Кулеба

Європа не вміє воювати

Коментуючи гальмування допомоги з боку Європейського союзу та Сполучених Штатів Америки, Дмитро Кулеба упевнений, що Україна все ж її отримає, втім, терміни "висять у повітрі". Також він загалом оптимістичний щодо ефективності санкцій та спроб Заходу перешкодити російському військово-промисловому комплексу.

Міністр набагато критичніше налаштований проти здатності Європи виготовляти для себе та України озброєння.

"Європа не вміє воювати. Виробництво зброї - не найпопулярніша сфера бізнесу...

"Але це має підвести нас до ширшого питання. Що краще? Не бути частиною дебатів і бути забутим, чи бути частиною дебатів і врешті-решт виграти їх", - відзначив Кулеба.

Коментуючи ризик перемоги Дональда Трампа у майбутніх виборах президента для України, Кулеба пояснив, що це коштуватиме додаткових життів лише для того, щоб новий уряд США потім врешті-решт відновив допомогу.

"Якщо допомога не надійде, Україна не припинить боротьбу, але Росія буде в набагато кращому становищі, щоб боротися. А це означає, що Росія матиме більше можливостей прорвати нашу оборону, окупувати більше територій, вбити більше українців, завдати більшої шкоди нашій економіці та інфраструктурі", - відзначив міністр.

Міністр зауважив, що сьогодні перед політками стоїть вибір - заробити політичні бали, блокуючи, обмежуючи чи сповільнюючи допомогу Україні та зіткнутись з ще більшою кров'ю, або ж продовжувати допомагати й уникнути погіршення ситуації.

Допомога від ЄС

Зокрема Кулеба впевнений у тому, що ЄС зрештою також надасть обіцяні кошти. Втім, для цього може знадобитись більше часу й інший підхід.

"Я хочу чітко заявити, що ми бачимо тенденцію в ЄС, яка полягає в тому, що країни-члени почали сильно покладатися на односторонні поставки, уникаючи загальноєвропейського механізму. Зрештою, не має значення, звідки надходить підтримка - на двосторонній основі чи через механізм ЄС", - додав Кулеба.

Допомога Україні від США та ЄС

Європейський союз

Минулого року у Євросоюзі запропонували виділити для України 50 млрд євро до 2027 року. Щоб таке рішення схвалили, потрібна згода абсолютно всіх країн, втім під час останнього засідання Угорщина наклала вето. Як розповідав раніше Кулеба, ЄС зрештою схвалить фінансування з Будапештом чи без.

Сполучені Штати Америки

Конгрес не зміг схвалити запит голови Білого Джо Байдена на виділення понад 100 млрд доларів на потреби нацбезпеки до кінця 2023 року, які передбачали понад 60 млрд доларів Україні.

Головним каменем спотикання стали республіканці, які відмовлялися підтримувати ініціативу. Вони вимагають, щоб Білий дім вніс у свій запит їхні пропозиції щодо посилення безпеки кордонів.

Вчора, 27 грудня, держсекретар США Ентоні Блінкен оголосив, що Штати надали Україні пакет військової допомоги на 250 мільйонів доларів.