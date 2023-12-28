Колебания с помощью Украине поставят Россию в гораздо лучшее положение, - Кулеба

Европа не умеет воевать

Комментируя торможение помощи со стороны Европейского союза и Соединенных Штатов Америки, Дмитрий Кулеба уверен, что Украина все же ее получит, впрочем, сроки "висят в воздухе". Также он в целом оптимистичен относительно эффективности санкций и попыток Запада помешать российскому военно-промышленному комплексу.

Министр гораздо критичнее настроен против способности Европы производить для себя и Украины вооружение.

"Европа не умеет воевать. Производство оружия - не самая популярная сфера бизнеса... К сожалению, наши друзья потратили слишком много времени на размышления о том, как и когда наращивать производство оружия и боеприпасов", - пояснил министр.

Помощь от ЕС

В частности Кулеба уверен в том, что ЕС в конце концов также предоставит обещанные средства. Впрочем, для этого может потребоваться больше времени и другой подход.

"Я хочу четко заявить, что мы видим тенденцию в ЕС, которая заключается в том, что страны-члены начали сильно полагаться на односторонние поставки, избегая общеевропейского механизма. В конце концов, не имеет значения, откуда поступает поддержка - на двусторонней основе или через механизм ЕС", - добавил Кулеба.

Помощь Украине от США и ЕС

Европейский союз

В прошлом году в Евросоюзе было предложено выделить для Украины 50 млрд евро к 2027 году. Чтобы такое решение одобрили, нужно согласие абсолютно всех стран, впрочем, во время последнего заседания Венгрия наложила вето. Как рассказывал ранее Кулеба, ЕС в конечном счете одобрит финансирование с Будапештом или без.

Соединенные Штаты Америки

Конгресс не смог одобрить запрос главы Белого Джо Байдена на выделение более 100 млрд долларов на нужды нацбезопасности до конца 2023 года, которые предусматривали более 60 млрд долларов Украины.

Главным камнем преткновения стали республиканцы, которые отказывались поддерживать инициативу. Они требуют, чтобы Белый дом внес в свой запрос их предложения по усилению безопасности границ.

Вчера, 27 декабря, госсекретарь США Энтони Блинкен объявил, что Штаты предоставили Украине пакет военной помощи на 250 миллионов долларов.