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В’їзд заборонено: Латвія закриває кордони для росіян з житлом біля стратегічних об’єктів

Понеділок 02 червня 2025 15:32
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В’їзд заборонено: Латвія закриває кордони для росіян з житлом біля стратегічних об’єктів Фото: Латвія заборонила в’їзд росіянам із нерухомістю біля стратегічних об’єктів (Getty Images)
Автор: Владислава Ткаченко

Латвія заборонила в’їзд громадянам Росії, які мають нерухомість поблизу стратегічних об’єктів країни.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Deutsche Welle.

Таке рішення ухвалили після перевірок Служби державної безпеки Латвії (СГБ), які виявили потенційні загрози національній безпеці.

Росіян, які володіють житлом або комерційними об’єктами біля важливих військових або інфраструктурних об’єктів, внесли до "чорного списку" осіб, яким заборонено в’їзд на територію Латвії.

Ще у квітні Латвія суттєво посилила правила в’їзду для громадян Росії.

Від 1 вересня іноземці з РФ повинні за 48 годин до прибуття подавати детальну інформацію: мету візиту, маршрути пересування, місце проживання, дані про роботу та родичів із державними чи військовими посадами. За порушення нових вимог загрожує штраф до 2000 євро.

Окрім того, у лютому латвійський сейм ухвалив законопроєкт, який забороняє громадянам Росії та Білорусі, а також компаніям із їхньою участю, купувати нерухомість у країні.

Закон також стосується фірм, де росіяни або білоруси володіють часткою не менше 25% або є вигодонабувачами.

Уряд Латвії також виступив з ініціативою блокувати всі російські Telegram-канали, пояснюючи це боротьбою із поширенням російської мови в країні.

Нагадаємо, Міністерство внутрішніх справ Латвії планувало внести правки до закону про національну безпеку. Нововведення передбачало заборону громадянам Росії та Білорусі обіймати посади в структурах управління критичною інфраструктурою.

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