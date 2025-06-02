Въезд запрещен: Латвия закрывает границы для россиян с жильем возле стратегических объектов
Латвия запретила въезд гражданам России, которые имеют недвижимость вблизи стратегических объектов страны.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Deutsche Welle.
Такое решение приняли после проверок Службы государственной безопасности Латвии (СГБ), которые выявили потенциальные угрозы национальной безопасности.
Россиян, которые владеют жильем или коммерческими объектами возле важных военных или инфраструктурных объектов, внесли в "черный список" лиц, которым запрещен въезд на территорию Латвии.
Еще в апреле Латвия существенно ужесточила правила въезда для граждан России.
С 1 сентября иностранцы из РФ должны за 48 часов до прибытия подавать подробную информацию: цель визита, маршруты передвижения, место жительства, данные о работе и родственниках с государственными или военными должностями. За нарушение новых требований грозит штраф до 2000 евро.
Кроме того, в феврале латвийский сейм принял законопроект, который запрещает гражданам России и Беларуси, а также компаниям с их участием, покупать недвижимость в стране.
Закон также касается фирм, где россияне или белорусы владеют долей не менее 25% или являются выгодоприобретателями.
Правительство Латвии также выступило с инициативой блокировать все российские Telegram-каналы, объясняя это борьбой с распространением русского языка в стране.
Напомним, Министерство внутренних дел Латвии планировало внести правки в закон о национальной безопасности. Нововведение предусматривало запрет гражданам России и Беларуси занимать должности в структурах управления критической инфраструктурой.
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