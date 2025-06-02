Въезд запрещен: Латвия закрывает границы для россиян с жильем возле стратегических объектов

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Deutsche Welle .

Такое решение приняли после проверок Службы государственной безопасности Латвии (СГБ), которые выявили потенциальные угрозы национальной безопасности.

Россиян, которые владеют жильем или коммерческими объектами возле важных военных или инфраструктурных объектов, внесли в "черный список" лиц, которым запрещен въезд на территорию Латвии.

Еще в апреле Латвия существенно ужесточила правила въезда для граждан России.

С 1 сентября иностранцы из РФ должны за 48 часов до прибытия подавать подробную информацию: цель визита, маршруты передвижения, место жительства, данные о работе и родственниках с государственными или военными должностями. За нарушение новых требований грозит штраф до 2000 евро.

Кроме того, в феврале латвийский сейм принял законопроект, который запрещает гражданам России и Беларуси, а также компаниям с их участием, покупать недвижимость в стране.

Закон также касается фирм, где россияне или белорусы владеют долей не менее 25% или являются выгодоприобретателями.

Правительство Латвии также выступило с инициативой блокировать все российские Telegram-каналы, объясняя это борьбой с распространением русского языка в стране.