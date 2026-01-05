В'їзд вантажівок до Києва можуть обмежити: названо умову

Синоптики попередили, що в період із 6 до 10 січня очікується нестабільна зимова погода зі зміною атмосферного тиску та коливаннями температури повітря. Прогнозуються снігопади, які переходитимуть у мокрий сніг із дощем. Місцями можливі туман, ожеледь та ожеледиця на дорогах.

У разі суттєвого погіршення погодних умов може бути запроваджено обмеження на в'їзд до столиці великогабаритного транспорту. Для цього Київська обласна військова адміністрація визначила 55 пунктів контролю руху вантажівок і місць для їхнього відстою на автодорогах державного значення.

Водіїв закликають:

стежити за офіційними повідомленнями КМДА та КОВА;

заздалегідь планувати маршрути з урахуванням можливих обмежень;

за можливості обирати альтернативні шляхи.

Мешканців Києва просять у період негоди надавати перевагу громадському транспорту, щоб уникнути заторів і забезпечити безперебійну роботу комунальних служб та спецтехніки.

Також водіїв закликають дотримуватися правил паркування і не залишати автомобілі на узбіччях доріг, щоб не заважати снігоприбиральній техніці. У разі порушень неправильно припарковані автомобілі будуть евакуйовані.

Пішоходів просять бути особливо уважними, обережно пересуватися тротуарами та переходити дорогу тільки у встановлених місцях.