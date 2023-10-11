UA

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Колонки

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Auto
+
-

Світовий автопром
Авторинок України
Електромобілі
Тест-драйви
Законодавство
Технології та інновації
Ретро
Курйози
Лайфхакі

Realty
+
-

Новобудови
Вторинний ринок
Оренда
Заміська нерухомість
Комерційна нерухомість
Місто
Регіони
Точка зору
Дизайн
Зарубіжна нерухомість

Travel
+
-

Новини авіації
Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни

В'їзд суворо каратиметься. Ізраїль вводить заборонену зону довкола Сектора Гази: карта

Фото: Ізраїль вводить заборонену зону довкола Сектора Гази (Getty Images)
Автор: Сергій Пишкін

Ізраїль оголосив закриту військову зону на території Сектора Гази й довкола неї. В'їзд туди суворо заборонений.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на пресслужбу Збройних сил Ізраїлю (ЦАХАЛ).

"ЦАХАЛ підкреслює, що територія Сектору Гази оголошена закритою військовою зоною, і повторює, що в'їзд туди суворо заборонений і становить серйозну загрозу безпеці, а також є кримінальним злочином. Солдати ЦАХАЛу ведуть бойові дії в цьому районі, і в'їзд в нього ставить під загрозу життя людей, а також завдає шкоди діяльності ЦАХАЛу", - пише пресслужба. 

Фото: Ізраїль вводить заборонену зону довкола Сектора Гази (Getty Images)

Збирані сили закликали цивільних  бути пильними та не входити в заборонену територію, аби військові могли продовжувати виконувати свої місії. 

Конфлікт на Близькому Сході

7 жовтня терористи ХАМАС атакували Ізраїль з землі, повітря й моря. Також було окуповано деякі поселення. Бойовики вдавались до знущань й вбивства цивільних людей. 

У відповідь на атаку Ізраїль почав бити по бойовиках на території Сектору Газа. Країна оголосила про "стан війни" та початок контртерористичної операції "Залізні мечі".

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
ІзраїльСектор Газа