В'їзд суворо каратиметься. Ізраїль вводить заборонену зону довкола Сектора Гази: карта

Ізраїль оголосив закриту військову зону на території Сектора Гази й довкола неї. В'їзд туди суворо заборонений.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на пресслужбу Збройних сил Ізраїлю (ЦАХАЛ).
"ЦАХАЛ підкреслює, що територія Сектору Гази оголошена закритою військовою зоною, і повторює, що в'їзд туди суворо заборонений і становить серйозну загрозу безпеці, а також є кримінальним злочином. Солдати ЦАХАЛу ведуть бойові дії в цьому районі, і в'їзд в нього ставить під загрозу життя людей, а також завдає шкоди діяльності ЦАХАЛу", - пише пресслужба.
Фото: Ізраїль вводить заборонену зону довкола Сектора Гази (Getty Images)
Збирані сили закликали цивільних бути пильними та не входити в заборонену територію, аби військові могли продовжувати виконувати свої місії.
Конфлікт на Близькому Сході
7 жовтня терористи ХАМАС атакували Ізраїль з землі, повітря й моря. Також було окуповано деякі поселення. Бойовики вдавались до знущань й вбивства цивільних людей.
У відповідь на атаку Ізраїль почав бити по бойовиках на території Сектору Газа. Країна оголосила про "стан війни" та початок контртерористичної операції "Залізні мечі".
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