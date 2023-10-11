RU

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Новости авиации
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны

Въезд будет строго наказываться. Израиль вводит запретную зону вокруг Сектора Газа: карта

Фото: Израиль вводит запретную зону вокруг Сектора Газа (Getty Images)
Автор: Сергей Пышкин

Израиль объявил закрытую военную зону на территории сектора Газа и вокруг нее. Въезд туда строго воспрещен.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Вооруженных сил Израиля (ЦАХАЛ).

"ЦАХАЛ подчеркивает, что территория Сектора Газа объявлена закрытой военной зоной, и повторяет, что въезд туда строго запрещен и представляет серьезную угрозу безопасности, а также является уголовным преступлением. Солдаты ЦАХАЛа ведут боевые действия в этом районе, и въезд в него ставит под угрозу жизни людей, а также наносит ущерб деятельности ЦАХАЛа", - пишет пресс-служба.

Фото: Израиль вводит запретную зону вокруг Сектора Газа (Getty Images)

Собранные силы призвали гражданских быть бдительными и не входить в запретную территорию, чтобы военные могли продолжать выполнять свои миссии. 

Конфликт на Ближнем Востоке

7 октября террористы ХАМАС атаковали Израиль с земли, воздуха и моря. Также были оккупированы некоторые поселения. Боевики прибегали к издевательствам и убийствам гражданских людей. 

В ответ на атаку Израиль начал бить по боевикам на территории Сектора Газа. Страна объявила о "состоянии войны" и начале контртеррористической операции "Железные мечи".

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
ИзраильСектор Газа