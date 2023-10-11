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В'їзд суворо каратиметься. Ізраїль вводить заборонену зону довкола Сектора Гази: карта

Середа 11 жовтня 2023 16:50
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В'їзд суворо каратиметься. Ізраїль вводить заборонену зону довкола Сектора Гази: карта Фото: Ізраїль вводить заборонену зону довкола Сектора Гази (Getty Images)
Автор: Сергій Пишкін

Ізраїль оголосив закриту військову зону на території Сектора Гази й довкола неї. В'їзд туди суворо заборонений.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на пресслужбу Збройних сил Ізраїлю (ЦАХАЛ).

"ЦАХАЛ підкреслює, що територія Сектору Гази оголошена закритою військовою зоною, і повторює, що в'їзд туди суворо заборонений і становить серйозну загрозу безпеці, а також є кримінальним злочином. Солдати ЦАХАЛу ведуть бойові дії в цьому районі, і в'їзд в нього ставить під загрозу життя людей, а також завдає шкоди діяльності ЦАХАЛу", - пише пресслужба.

В'їзд суворо каратиметься. Ізраїль вводить заборонену зону довкола Сектора Гази: карта

Фото: Ізраїль вводить заборонену зону довкола Сектора Гази (Getty Images)

Збирані сили закликали цивільних бути пильними та не входити в заборонену територію, аби військові могли продовжувати виконувати свої місії.

Конфлікт на Близькому Сході

7 жовтня терористи ХАМАС атакували Ізраїль з землі, повітря й моря. Також було окуповано деякі поселення. Бойовики вдавались до знущань й вбивства цивільних людей.

У відповідь на атаку Ізраїль почав бити по бойовиках на території Сектору Газа. Країна оголосила про "стан війни" та початок контртерористичної операції "Залізні мечі".

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Ізраїль Сектор Газа
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